В Саратове официально появился сквер Трудовой доблести

Сквер в Заводском районе Саратова официально получил название «Трудовой доблести».

Соответствующий приказ подписал главный архитектор города.

Новое имя присвоено территории, ограниченной проспектом Энтузиастов и улицей Орджоникидзе. Ранее это место было известно как сквер Заводской или сквер имени Кривохижина. Переименование утвердила городская топонимическая комиссия.

Название «Трудовой доблести» связано с установленной здесь три года назад стелой в честь присвоения Саратову этого почётного звания. Город вошёл в число первых 20 населённых пунктов, удостоенных этого звания в 2020 году.

