В Саратове около Парка Победы ограничат стоянку и движение транспорта 9 мая

В Саратове на фоне участившихся атак беспилотников вводятся масштабные ограничения дорожного движения 8 и 9 мая.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном телеграм-канале «Саратов транспортный». Меры направлены на усиление правопорядка в праздничные дни.

Проезд и парковка будут ограничены в центре и на ряде улиц — полный список включает въезды на Соколовую гору, подходы к Парку Победы и прилегающие кварталы.

Исключения сделают для общественного транспорта, экстренных и аварийных служб.

В этом году торжественное прохождение войск и салют отменены, «Бессмертный полк» пройдет в дистанционном формате. С чем связаны ограничения, официально не уточняется.

Ольга Сергеева