Чиновников саратовского региона строго накажут за холод в детсадах и больницах

Роман Бусаргин раскритиковал коммунальные службы за сбои с отоплением в социальных учреждениях.

Губернатор Саратовской области заявил, что в регионе продолжат контролировать температуру в школах, больницах и детсадах даже после установления стабильного тепла. Решение о полном отключении отопления будут принимать на основе долгосрочных прогнозов погоды.

Глава региона назвал «существенным упущением» несвоевременную реакцию профильных служб на апрельское похолодание. По его словам, ответственные ведомства не всегда оперативно возобновляли подачу тепла там, где это было технически возможно.

В связи с этим Бусаргин анонсировал дисциплинарные взыскания для муниципальных чиновников, курирующих ЖКХ и социальную сферу. Ранее в области поступали многочисленные жалобы граждан на холод в детсадах и больницах.

Ольга Сергеева