В Саратове оштрафовали уличных торговцев

По фактам незаконной уличной торговли в Саратове составлены протоколы об административных правонарушениях

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации совместно с представителями полиции провели рейд по пресечению незаконной уличной торговли. По выявленным фактам незаконной торговли, а также сброса мусора на ул. Барнаульская, ул. Тульская, ул. Пензенская, ул. Васильковская, пр. Энтузиастов и по другим адресам составлены протоколы об административных правонарушениях.

В целях пресечения дальнейших противоправных действий на незаконных торговых точках проведено изъятие 69 непродовольственных товаров, в том числе табачной продукции, — сообщили в мэрии.

Напоминаем, за уличную торговлю в неустановленных для этого местах, предусмотрена административная ответственность.