Саратовцам рассказали о платежах через Госуслуги

Как и что можно оплатить на Госуслугах?

Виды платежей

— Госпошлины

— Налоги и налоговые задолженности

— Проезд по платным дорогам

— Штрафы

— Услуги ЖКХ

— Детский сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка

Задолженность по исполнительному производству

Способы оплаты

— Через Систему быстрых платежей (СБП)

— Банковскими картами «Мир», Visa, Masterсard, Maestro

— Через SberPay, Gazprom Pay, VTB Pay

— Со счета мобильного телефона операторов МТС, Билайн, МегаФон, T2, Yota, Т‑Мобайл, Ростелеком

— С помощью электронного кошелька ЭЛПЛАТ

По некоторым платежам может взиматься комиссия. Это зависит от банка и тарифов платежной системы.