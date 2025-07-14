Саратовцам рассказали о платежах через Госуслуги

Как и что можно оплатить на Госуслугах?
Виды платежей
— Госпошлины
— Налоги и налоговые задолженности
— Проезд по платным дорогам
— Штрафы
— Услуги ЖКХ
— Детский сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка
Задолженность по исполнительному производству
Способы оплаты
— Через Систему быстрых платежей (СБП)
— Банковскими картами «Мир», Visa, Masterсard, Maestro
— Через SberPay, Gazprom Pay, VTB Pay
— Со счета мобильного телефона операторов МТС, Билайн, МегаФон, T2, Yota, Т‑Мобайл, Ростелеком
— С помощью электронного кошелька ЭЛПЛАТ
По некоторым платежам может взиматься комиссия. Это зависит от банка и тарифов платежной системы.