В Саратове оштрафовали водителей за проезд по пешеходной зоне на Столыпина

Сотрудники комитета муниципального контроля и ГИБДД провели совместный рейд на пешеходном проспекте Столыпина. Цель — пресечь движение транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в запрещенной зоне.
По итогам:
- Составлены административные протоколы на нарушителей ПДД (включая владельцев электросамокатов и велосипедов);
- Проведены разъяснительные беседы о недопустимости таких действий.
Мониторинг территории будет продолжен.
Важно: Проезд разрешен только:
1) Жителям — для доступа к месту проживания;
2) Торговым машинам — при разгрузке продуктов;
3) Службам — во время работ по благоустройству.