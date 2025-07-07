В Саратове оштрафовали водителей за проезд по пешеходной зоне на Столыпина

Сотрудники комитета муниципального контроля и ГИБДД провели совместный рейд на пешеходном проспекте Столыпина. Цель — пресечь движение транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в запрещенной зоне.

По итогам:

Составлены административные протоколы на нарушителей ПДД (включая владельцев электросамокатов и велосипедов);

Проведены разъяснительные беседы о недопустимости таких действий.

Мониторинг территории будет продолжен.

Важно: Проезд разрешен только:

1) Жителям — для доступа к месту проживания;

2) Торговым машинам — при разгрузке продуктов;

3) Службам — во время работ по благоустройству.