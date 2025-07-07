Сотрудники ПривЖД обеспокоены увеличением количества несчастных случаев в зоне движения поездов

По итогам I полугодия 2025 года на полигоне Приволжской железной дороги отмечается увеличение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.

В январе-июне было травмировано 12 человек (годом ранее – 10). Из них погибли 6 человек (как и годом ранее). Все пострадавшие были совершеннолетними.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.В рамках профилактической работы на перегонах и станциях Приволжской магистрали ведется ремонт пассажирских платформ, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Для минимизации количества несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия и рейды. В ходе встреч гражданам разъясняются требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

В образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей проводятся тематические занятия. Школьникам рассказывают о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздают буклеты, памятки, а также показывают тематические видеоролики и мультфильмы.

Напоминаем, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.

Обращаем внимание, что с 18 апреля 2025 года увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги.За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.