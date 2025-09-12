В Саратове осудили виновных в жестоком убийстве пациента центра реабилитации

В Саратове завершился громкий процесс по делу о жестоком убийстве в частном реабилитационном центре. Суд и коллегия присяжных признали виновными шестерых местных жителей в совершении особо тяжких преступлений.

Подсудимые были осуждены за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, истязания и незаконное лишение свободы. Преступления совершены в феврале 2023 года.

Следствие установило, что двое сотрудников центра и несколько его пациентов (реабилитантов) совершили чудовищные противоправные действия в отношении одного из постояльцев. Мужчину подвергли жестоким истязаниям, после чего завернули в ковёр, связали верёвками и заклеили скотчем. В таком виде его вынесли на неотапливаемую веранду, где он скончался от переохлаждения и удушья.

После возбуждения уголовного дела и задержания владельца центра — индивидуального предпринимателя — деятельность учреждения была прекращена.

На основании вердикта присяжных суд назначил виновным строгое наказание: пятеро осужденных приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Шестому подсудимому назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца колонии-поселения.

Приговор ещё не вступил в законную силу.