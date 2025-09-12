Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги

После публикации в телеграм-канале «Володин. Саратов» саратовцы оставили десятки комментариев в поддержку идеи строительства канатной дороги, которая объединит Саратов и Энгельс.



«Очень ждём реализацию такого проекта! Канатная дорога — это не только удобство для жителей, но и возможность для семейного отдыха. Представляю, какие красивые виды будут открываться во время поездки», — подчеркнула Елена Репрынцева.



«Реализация данного проекта не просто необходима, это просто глоток свежего воздуха в развитие города Саратов и региона. Наш город прекрасен со всех сторон и такие маршруты решат огромного количество проблем, но самое важное привлечет туристов в регион, а это развитие города!» — отметил председатель общественного совета микрорайона Ласточкино Максим Титаров.