В Саратове откроется фотовыставка «Улица Татарская»

21 октября 2026 года в Саратове состоится открытие фотовыставки «Улица Татарская».

Мероприятие пройдёт в Соборной мечети города, начало — в 11:00.

Экспозиция посвящена первому историческому кварталу мусульманского населения Саратова — Татарской слободе — и приурочена к Году единства народов России. Организаторы проекта — общественная культурно-просветительская организация «Возрождение» и Коранический центр «Зейд бин Сабит».

Приглашаются все желающие прикоснуться к истории города и её уникальным фактам, — сообщили в ДУМСО.