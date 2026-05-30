В Саратове с июня откроются ярмарки овощей и ягод

С 1 июня в Саратове начнут работу ярмарки плодоовощной продукции, которые будут функционировать по 31 июля включительно.

На этих торговых площадках местные производители предложат покупателям широкий ассортимент товаров, включая овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Ярмарки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:

Вольская, 49/51

Большая Садовая, 149 «а» и 168/174 «а»

Хользунова, 16/34

2-я Садовая, 115/121

Топольчанская, 1

Гвардейская, 20

Пензенская, 31

5-й Нагорный проезд

Проспект Энтузиастов, 31

Чернышевского, 169

Это отличная возможность для жителей города приобрести свежие и качественные продукты напрямую от производителей, — отметили в мэрии.

