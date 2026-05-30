В Саратове с июня откроются ярмарки овощей и ягод

С 1 июня в Саратове начнут работу ярмарки плодоовощной продукции, которые будут функционировать по 31 июля включительно.
На этих торговых площадках местные производители предложат покупателям широкий ассортимент товаров, включая овощи, фрукты, зелень и ягоды.
Ярмарки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
- Вольская, 49/51
- Большая Садовая, 149 «а» и 168/174 «а»
- Хользунова, 16/34
- 2-я Садовая, 115/121
- Топольчанская, 1
- Гвардейская, 20
- Пензенская, 31
- 5-й Нагорный проезд
- Проспект Энтузиастов, 31
- Чернышевского, 169
Это отличная возможность для жителей города приобрести свежие и качественные продукты напрямую от производителей, — отметили в мэрии.
Ольга Сергеева