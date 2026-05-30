В Саратове с июня откроются ярмарки овощей и ягод

С 1 июня в Саратове начнут работу ярмарки плодоовощной продукции, которые будут функционировать по 31 июля включительно.

На этих торговых площадках местные производители предложат покупателям широкий ассортимент товаров, включая овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Ярмарки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • Вольская, 49/51
  • Большая Садовая, 149 «а» и 168/174 «а»
  • Хользунова, 16/34
  • 2-я Садовая, 115/121
  • Топольчанская, 1
  • Гвардейская, 20
  • Пензенская, 31
  • 5-й Нагорный проезд
  • Проспект Энтузиастов, 31
  • Чернышевского, 169

Это отличная возможность для жителей города приобрести свежие и качественные продукты напрямую от производителей, — отметили в мэрии.

Ольга Сергеева