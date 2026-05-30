Саратовская невеста связала себе свадебный букет в ЗАГС

В Саратове невеста решила сделать свою свадьбу по-настоящему уникальной, создав авторские аксессуары своими руками.

Девушка связала себе свадебный букет из цветов пастельных тонов и расшила фату мелкими цветами, что стало настоящим украшением её образа.

Сотрудники Дворца бракосочетаний поделились фотографиями этого оригинального аксессуара. На снимках можно увидеть достаточно объемный букет, который выглядит очень нежно и романтично. Кроме того, невеста также изготовила бутоньерку для жениха, которая идеально дополняет общий стиль.

Специалисты ЗАГСа отметили, что в этот вязаный букет вложены не только мастерство, но и эмоции, волнение и предвкушение «того самого дня». Он получился немного «домашним» и безумно родным, что сделало свадьбу ещё более запоминающейся.

Ольга Сергеева