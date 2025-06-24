В Саратове открылась VR-выставка по дореволюционной Немецкой улице

В центре культуры «Пионер» до 20 июля работает бесплатная мультимедийная выставка, позволяющая погрузиться в атмосферу Саратова начала XX века.

Посетители в VR-шлемах могут прогуляться по исторической улице Немецкой (ныне пр. Столыпина), увидев воссозданные здания гостиниц «Россия» и «Европа», собор Св. Климента, Музыкальное училище и другие объекты. Дополняют экспозицию исторические материалы и фильм о реконструкции.

Выставка работает по выходным, для групп от 15 человек доступна запись в будни. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: соцсети