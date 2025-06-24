Алексей Антонов: Как мотивировать развитие национальных видов спорта?

Как дать мотивацию для развития национальных видов спорта в Саратовской области? Этот вопрос обсуждали сегодня на площадке регионального парламента в рамках тематического «круглого стола».

Самбо, хоккей с мячом, рукопашный бой – виды спорта, выросшие из национальных в общеизвестные. Сегодня ими занимается много людей, проходят официальные турниры. Но практически позабыта лапта, городошный спорт, кила – хотя, казалось бы, это исконно наше, в это не так давно играли в нашей стране. Национальные виды спорта могут объединить сегодня все возрастные группы и сплотить вокруг себя единомышленников.

У региона есть возможности для популяризации национального спорта и дальнейшего его развития. Молодёжному парламенту при Саратовской областной Думе поручил изучить опыт других регионов, по возможности применить его на нашей земле. Обязательно вернёмся к обсуждению данного вопроса, чтобы больше молодёжи приобщались к спорту, здоровому образу жизни и традиционным культурным ценностям.