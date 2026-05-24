В Саратове открыли новый мурал в память о герое СВО

На фасадах многоэтажных домов появились масштабные граффити, посвящённые героям специальной военной операции.

Работы выполнил известный местный художник Дмитрий Жумаев.

Новое граффити — портрет гвардии сержанта ВДВ Виталия Писарева — разместили на фасаде 10‑этажного здания в жилом комплексе «Солнечный» (проспект Героев Отечества).

Виталий Писарев родом из Татищева, служил в 331‑м гвардейском парашютно‑десантном полку. Весной 2022 года в ходе ожесточённого боя сержант проявил самоотверженность: он приказал экипажу покинуть боевую машину и до последнего прикрывал отход товарищей. За этот подвиг Виталий Писарев был посмертно награждён орденом Мужества.

Первое граффити участнику СВО было посвящено памяти подполковника Александра Аксёнова, погибшего в 2022 году при выполнении боевого задания. Изображение разместили на соседнем многоэтажном доме.

Александр Аксёнов — уроженец Саратова. После окончания Сызранского высшего военного авиационного училища он стал командиром вертолёта Ка‑52 «Аллигатор» и участвовал в ряде сложных боевых операций. За проявленный героизм подполковник был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Новые арт‑объекты стали не просто украшением города, а зримым напоминанием о мужестве земляков, отдавших жизни за Родину. Они призваны сохранить память о подвигах для будущих поколений и укрепить патриотический дух горожан.

Ольга Сергеева