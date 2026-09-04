В Саратове открылся средневековый базар

Сегодня на территории Исторического парка «Россия — Моя история» открыл свои двери 15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Тема фестиваля в этом году —«Средневековый базар».

Традиционно, в рамках фестиваля археологи представили находки с Увекского городища и спутника Укека, располагавшегося неподалеку от современного поселка в Гагаринском районе.



Как отметил руководитель экспедиции и директор Саратовского музея краеведения Дмитрий Кубанкин, много находок сезона-2026 указывают на то, что в Укеке была развита торговля.

Фестиваль продлится три дня. Организаторы приготовили яркую и насыщенную программу. Вход, как и всегда, свободный. Посетителей ждут с 12:00 до 19:00 по адресу ул. Шелковичная, 19.