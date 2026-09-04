В выходные по Саратовской области ожидают дожди и снижение температуры воздуха до +8

В выходные в Саратовской области ожидаются ливни и грозы.

По данным саратовского ЦГМС, 5 и 6 сентября в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди с ливнями и грозами, осадки сохранятся и в понедельник. Ветер в субботу и понедельник — до 15 м/с, в воскресенье — до 18 м/с.

Температура, превышающая норму, начнёт снижаться с воскресенья. В субботу днём ожидается +23…+28 °C (местами до +30), ночью +9…+14 °C. В воскресенье днём +18…+23 °C (в левобережье до +28), ночью +13…+18 °C. В понедельник — +17…+22 °C днём и +8…+13 °C ночью. Температура воды в Волге у Саратова — +21 °C.

Ольга Сергеева