В Саратове открылся восьмикилометровый участок набережной с пляжами и скейт-парком

10 июля в Саратове завершилось благоустройство набережной, общая длина которой достигла 8 километров.

Теперь береговая линия включает песчаные пляжи, детские и спортивные площадки, скейт-парк, летний кинотеатр и прогулочные зоны.

Новый скейт-парк на набережной Космонавтов пока не открывали официально, но юные роллеры и скейтбордисты уже опробовали площадку и остались довольны.

Комплексное обновление территории инициировано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В первый же вечер обновлённая набережная собрала множество горожан, оценивших ровное покрытие и живописные виды.

Ольга Сергеева