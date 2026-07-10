В Саратове открылся восьмикилометровый участок набережной с пляжами и скейт-парком

10 июля в Саратове завершилось благоустройство набережной, общая длина которой достигла 8 километров.
Теперь береговая линия включает песчаные пляжи, детские и спортивные площадки, скейт-парк, летний кинотеатр и прогулочные зоны.
Новый скейт-парк на набережной Космонавтов пока не открывали официально, но юные роллеры и скейтбордисты уже опробовали площадку и остались довольны.
Комплексное обновление территории инициировано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
В первый же вечер обновлённая набережная собрала множество горожан, оценивших ровное покрытие и живописные виды.
Ольга Сергеева