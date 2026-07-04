Саратовцы отметили День работников морского и речного флота

На набережной Космонавтов в Саратове прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников морского и речного флота.

В нём приняли участие ветераны отрасли, руководители ведущих предприятий-перевозчиков и представители транспортной сферы.

Праздничные мероприятия начались у памятника «Погибшим морякам и речникам всех поколений», где собравшиеся возложили цветы в память о тех, кто отдал жизнь за развитие флота.

В Саратовском музее речного флота первый заместитель министра транспорта области Алексей Никитин вручил ветеранам почётные грамоты и памятные подарки. Он подчеркнул важную роль Волги для региона: «Саратовская область неразрывно связана с великой русской рекой Волгой. Речной транспорт играет важную роль в жизни региона, обеспечивая перевозки и развитие экономики».

После официальной части руководитель музея Александр Азовцев познакомил гостей с уникальными экспонатами и историей становления судоходства на Волге.

Ольга Сергеева