В пруду в Саратовской области утонула 11-летняя девочка

В Аркадакском районе Саратовской области произошла трагедия.

Вечером 3 июля в пруду села Малиновка утонула 11-летняя девочка (2015 года рождения).

Информация о происшествии поступила в службу спасения «112» в 19:06. На место были направлены водолазы областной службы спасения. В ходе поисковых работ тело ребёнка было обнаружено и извлечено из воды, после чего его передали следственно-оперативной группе.

На месте трагедии работали сотрудники полиции и Следственного комитета. По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Следственные органы обращаются к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности на воде и внимательно следить за детьми во время отдыха у водоёмов.

Ольга Сергеева