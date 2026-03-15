В Саратове ожидается воскресенье без осадков и с температурой до +9

В Саратовской области ожидается туман и до +11 градусов.

Днем 15 марта в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров и изморозь. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура воздуха по региону составит от +6 до +11 градусов, при натекании облачности — до +1.

В Саратове прогнозируется +7…+9°C, в окрестностях — до +4. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов, при прояснении возможны заморозки до -11. Ветер сменится на юго-восточный, 2–7 м/с. Осадков также не ожидается.

Ольга Сергеева