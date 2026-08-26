В Саратове пенсионер расстрелял в голову соседа по даче

70-летний саратовец получил 17 лет колонии за убийство соседа по даче и покушение на женщину.

Суд Саратовской области вынес приговор пенсионеру, признанному виновным в убийстве соседа по даче и покушении на его спутницу. Трагедия произошла вечером 26 июня 2025 года в садовом товариществе «Строитель» в селе Усовка.

В ходе ссоры пенсионер схватил охотничье ружьё и выстрелил соседу в голову. Пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник выстрелил в находившуюся рядом женщину, но промахнулся. Когда на звуки выстрелов прибежали другие дачники, он направил на них оружие и пригрозил убить.

В суде подсудимый признал факт стрельбы в соседа, но отверг обвинения в покушении на жизнь женщины и угрозах. Суд назначил наказание — 17 лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы.

Ольга Сергеева