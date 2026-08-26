ГУ МЧС: пожар на полигоне саратовского «Ситиматика» в Балакове потушен через 5 дней

Полностью ликвидировано возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Балаково Саратовской области.

Об этом 25 августа сообщило региональное ГУ МЧС. Площадь пожара составила 0,5 гектара.

Речь идёт о возгорании на объекте АО «Ситиматик». Глава Балаковского района Сергей Барулин уточнил, что продолжаются работы по засыпке территории землёй для предотвращения повторных возгораний.

Роспотребнадзор провёл отбор проб воздуха в шести точках жилой зоны Балакова. По результатам, в двух точках города зафиксировано превышение гигиенических нормативов по веществам, образующимся в результате горения. Мусорный полигон в Балакове горел 5 дней: с вечера 20 августа по 25 августа 2026 года.

Это четвёртое возгорание на мусорных полигонах региона и третье на объектах АО «Ситиматик» с начала месяца. Ранее пожары произошли на полигоне в Энгельсе (из-за сильного задымления жители закрывали окна), на мусороперегрузочной станции в Елшанке (тление продолжалось несколько дней) и на свалке в Красноармейске.

Ольга Сергеева