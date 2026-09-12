В Саратове переехал отдел полиции по вопросам миграции населения

Отдел по вопросам миграции в Саратове меняет свой адрес.

Отдел по вопросам миграции отделения полиции № 3 УМВД России по Саратову, как сообщили в региональном МВД, раньше работал на улице Радищева, 16. Теперь он располагается по адресу: улица Большая Садовая, 158.

В МВД предупредили, что уже с понедельника 14 сентября приём граждан будет проходить по новому адресу.

Важно! При этом оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения пока останутся по прежнему адресу на улице Радищева.

Ольга Сергеева