В Саратовской области планируют инвестировать средства в завод бытовой техники

Саратовская область представила инвестпроекты на KazanForum.

На международном форуме прозвучала информация о планируемых крупных инвестициях в завод по производству бытовой техники в Саратовской области.

В рамках выставки на форуме были представлены наиболее привлекательные инвестиционные проекты от российских регионов. От Саратовской области, в частности, анонсированы многофункциональный туристический комплекс, гостиничный комплекс и завод по производству бытовой техники.

Регион заявил о себе как о перспективной площадке для вложений в туристическую и промышленную сферы.

Ольга Сергеева