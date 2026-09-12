В Саратовской области планируют инвестировать средства в завод бытовой техники

Саратовская область представила инвестпроекты на KazanForum.
На международном форуме прозвучала информация о планируемых крупных инвестициях в завод по производству бытовой техники в Саратовской области.
В рамках выставки на форуме были представлены наиболее привлекательные инвестиционные проекты от российских регионов. От Саратовской области, в частности, анонсированы многофункциональный туристический комплекс, гостиничный комплекс и завод по производству бытовой техники.
Регион заявил о себе как о перспективной площадке для вложений в туристическую и промышленную сферы.
Ольга Сергеева