В Саратове планируют построить научный аграрный кампус за 200 миллиардов

В Саратовской области планируют создать аграрный кампус и центр селекции.

Об этом заявил экс-губернатор Дмитрий Аяцков, возглавляющий областной Центр развития агломерации.

По его словам, проект реализуется совместно с фондом «Иннопрактика». На создание аграрного кампуса предполагается выделить около 200 млрд рублей, на центр селекции — порядка 50 млрд.

Центр будет объединять Вавиловский университет, НИИ Юго-Востока и другие учреждения для работы в области растениеводства, животноводства и лесного хозяйства. Что именно подразумевается под понятием «аграрный кампус», — пока не уточняется.