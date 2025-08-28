Саратовский минздрав приготовился к плановой иммунизации населения от краснухи

За первые месяцы 2025 года в Саратовской области зарегистрировано два случая краснухи у взрослых жителей регионального центра.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков сообщил, что плановая вакцинация против данного заболевания в настоящее время не проводится в связи с отсутствием эпидемиологической необходимости.

«Ситуация находится на контроле министерства и Роспотребнадзора», – подчеркнул чиновник.

По данным областного минздрава, с января по июль в России выявлено 392 случая краснухи, тогда как в 2024 году заболеваемость отсутствовала полностью.