В Саратове планируют установить новые остановки маршрутов скоростного трамвая

В администрации Саратова отреагировали на обращения граждан, касающиеся возможности появления новых остановочных пунктов на трамвайных линиях.

Как пояснил городской Комитет по транспорту, во время обновления маршрутной сети расположение остановок было изменено в соответствии с актуальными требованиями безопасности. В настоящее время трамваи работают в тестовом режиме, в процессе которого специалисты изучат плотность пассажиропотока.

На основе этих данных будет принято окончательное решение о целесообразности ввода дополнительных или возврата прежних остановок, — сообщает издание «Репортер 64».

Ольга Сергеева