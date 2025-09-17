Саратовские депутаты обсуждают штрафы за объявления о пропавших людях и животных в неположенных местах

В Саратовской области запрещена расклейка объявлений на муниципальных объектах, кроме специальных мест.

Депутат из города Балаково Сергей Мантопта предложил ввести штрафы до 5 тысяч рублей для граждан, размещающих объявления на фасадах домов, у подъездов и внутри зданий.

Сейчас ответственность несут только управляющие компании за несвоевременное удаление таких объявлений. Поправки в региональный закон, по мнению депутатов, должны решить эту проблему. Вопрос о штрафах для родителей, чьи дети расклеивают объявления о пропаже животных, остался открытым.

Подготовила Наталья Мерайеф