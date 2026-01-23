В Саратове почти 7 тысяч человек остались без воды из-за крупной аварии на водоводе

В Саратове из-за повторной аварии на водоводе без воды остались около 7 тысяч человек.

В Кировском районе 23 января произошло масштабное отключение холодного водоснабжения.

По данным прокуратуры области, без воды остались жители нескольких улиц — Топольчанского проезда, Тархова, Зыбина, Мысникова и Батавина. Всего авария затронула около 7 тысяч человек и два социальных объекта.

Причиной отключения стала новая авария на водопроводе по улице Батавина, 13, которую в настоящий момент устраняют специалисты МУПП «Саратовводоканал». Примечательно, что это уже не первый случай: водоснабжение по тем же адресам отключалось 21 и 22 января.

Прокуратура Кировского района возбудила административное дело в отношении должностного лица водоканала за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о перерасчёте платы за период отсутствия водоснабжения для пострадавших жителей.

Ольга Сергеева