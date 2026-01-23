Михаил Исаев: О вывозе мусора

На штабе по благоустройству города отдельно остановились на вывозе мусора.

Губернатор Роман Бусаргин сегодня отметил: проезд для техники давно обеспечен, но по некоторым адресам остаются сбои.

Наш мониторинг это подтверждает.

Две недели после снегопада главы районов вместе с комитетом ЖКХ ежедневно объезжают контейнерные площадки. Картина общая: проезд для спецтехники в большинстве случаев есть. Где управляющие организации вовремя не расчистили подъезды — выданы предписания, контролируем устранение.

Но мы фиксируем случаи, когда региональный оператор АО «Ситиматик» не вывозит мусор даже при расчищенной дороге и свободном проезде. Это недопустимо.

Главам районных администраций — провести с региональным оператором совместные выезды по адресам, где, по их словам, нет проезда. Если проблемы с расчисткой реальные — направим дорожные службы.