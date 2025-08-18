В Саратове почти за 10 миллионов рублей продают гостиницу на 1-й Дачной

В Саратове выставлено на продажу здание бывшей гостиницы, расположенное в районе 1-й Дачной.

Объект недвижимости находится по адресу: проспект 50 лет Октября, дом 57а.

Общая площадь здания составляет 180 квадратных метров. Внутри размещены семь гостевых номеров, каждый из которых оборудован индивидуальным санузлом. Помещение имеет отдельный вход. Рядом расположена остановка общественного транспорта, что обеспечивает хорошую транспортную доступность.

Согласно информации из объявления, здание продается без мебели и внутреннего оборудования. Новый владелец может использовать помещения как для продолжения гостиничного бизнеса, так и для других целей — например, для организации медицинского центра.

Цена объекта составляет 9,5 миллиона рублей. В настоящее время здание готово к показу потенциальным покупателям.