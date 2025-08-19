Вячеслав Володин: есть 2,5 месяца для реализации нового проекта

Вячеслав Володин рассказал о депутатском проекте «РЕМОНТ ДВОРОВ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ», который будет реализован в этом году в 8 муниципальных образованиях Саратовской области.

Средства на эти цели в размере более 600 млн рублей дополнительно привлечены при его поддержке.

Иногда в паблике пишут, что «есть же такие программы». Таких программ нет. Это найденные средства, за счет привлеченных ресурсов или индивидуальных решений, разовых, – отметил Вячеслав Володин.

Задача – отремонтировать территории у школ и детских садов до ноября 2025 года.

В Саратове проект охватит 6 районов, будут приведены в нормативное состояние:

Дворы школ и садиков

Волжского района

Октябрьского района

Кировского района

Гагаринского района

Фрунзенского района

Ленинского района

В Заводском районе сейчас продолжается работа по ремонту дворов и междворовых территорий, создание парков и скверов, поэтому здесь реализация проекта по ремонту дворов школ и детсадов переносится на следующий год.

В планах — в 2026 году также выполнить работы по этому проекту и в Вольском районе. На эти цели потребуется искать дополнительные средства.

Ремонт дворов школ и детсадов в этом году кроме города Саратова охватит еще 7 районов области: 7 райцентров и 18 опорных сел.

Татищевский: Татищево и 2 опорных села.

Петровский: Петровск и 3 опорных села.

Новобурасский: Новые Бурасы и 3 опорных села.

Базарно-Карабулакский: Базарный Карабулак и 4 опорных села.

Балтайский: Балтай и 2 опорных села.

Хвалынский: 2 опорных села.

Озинский: Озинки и 2 опорных села.

В ближайшее время опубликуем полные списки школ и детских садов, которые вошли в депутатский проект, — сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».