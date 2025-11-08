В Саратове почтили память погибших на службе полицейских

В Саратове состоялась церемония памяти сотрудников полиции, погибших на службе.

Участники возложили цветы к мемориалу на Театральной площади. Об этом сообщили в региональном Главке МВД.

Мероприятие прошло под руководством начальника управления генерал-лейтенанта полиции Николая Ситникова. Вместе с руководством и коллегами в траурной церемонии приняли участие родные погибших офицеров.

По данным ведомства, при исполнении служебного долга погибли 147 саратовских полицейских. Из них 17 человек отдали жизни во время командировок на Северный Кавказ. Многие из погибших были посмертно награждены государственными наградами.

Ольга Сергеева