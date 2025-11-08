В Ленинском районе Саратова при столкновении машин пострадала 16-летняя девушка

В Саратове в результате столкновения двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя пассажирка.

Дорожное происшествие произошло вечером 7 ноября в Ленинском районе.

По информации региональной ГАИ, на проспекте 50 лет Октября возле дома № 115 столкнулись «ВАЗ Джетта» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ 2107», которым управлял 18-летний молодой человек.

16-летняя пассажирка, находившаяся в салоне «ВАЗ Джетта», получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ольга Сергеева