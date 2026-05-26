В Саратове под колеса авто попали 6-летняя девочка и мужчина

Два пешехода пострадали в ДТП в областном центре 25 мая.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, первое происшествие случилось в Ленинском районе в 17:50 у дома № 14А по Московскому шоссе. 42‑летний водитель автомобиля «Хендэ» сбил 6‑летнюю девочку.

Второе ДТП зафиксировано в Заводском районе в 19:15 у дома № 48Д по проспекту Энтузиастов. 23‑летний водитель «Ситроена» наехал на 43‑летнего мужчину. После наезда на человека машина отлетела в световую опору.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах, особенно в районах с интенсивным пешеходным движением, а пешеходов — строго соблюдать правила дорожного движения.

Ольга Сергеева