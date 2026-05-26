Зоозащитники Саратова: проблема безнадзорных животных не решится, пока закон считает их имуществом

Саратовские зоозащитники заявили, что текущая ситуация с безнадзорными животными в Саратове и регионе останется неизменной до тех пор, пока российское законодательство продолжает относить питомцев к категории имущества.

Больную тему подняли эксперты в ходе пресс-конференции 26 мая на площадке «КП Саратов» на тему «Проблема безнадзорных животных в Саратовской области. Мнение чиновников, общественников и ветеринаров».

По словам активистов, существующая правовая норма серьёзно ограничивает возможности гуманного решения проблемы. В соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ животные формально приравниваются к имуществу! Об этом многие не знают, но это факт.

Такой правовой статус, по мнению зоозащитников, снижает уровень ответственности владельцев и затрудняет внедрение комплексных мер по защите животных.

«Пока животное юридически — это вещь, отношение к нему остаётся соответствующим, — отмечает Елена Герчикова, председатель Общественного Совета проекта «Защита животного мира» Саратовской области. — Статус имущества не учитывает потребности живого существа, его способность испытывать боль и эмоции. Конечно, есть законы про ответственное отношение к животным, но зачастую права животных ущемляются. Я часто вижу на практике много тяжелых судеб брошенных питомцев. Добавляют дискомфорта дополнительные ограничения на выгул собак в регионе. Отсутствие необходимой инфраструктуры создает некомфортные условия для владельцев животных, их подопечных и жителей города».

Ольга Сергеева