В Саратове подружки невесты пришли в ЗАГС в костюмах смешных крыс

В Саратове свадебная церемония отметилась необычным дресс-кодом: подружки невесты появились на торжестве в костюмах крыс.

Как сообщили сотрудники Дворца бракосочетания, хотя виновница торжества и ожидала сюрприз, столь креативный подход стал для нее полной неожиданностью.

По словам организаторов, дружеская компания часто устраивает тематические мероприятия, и на этот раз решила добавить оригинальности свадебному празднику. Вместо традиционного риса или лепестков роз гости осыпали молодоженов мыльными пузырями, создавая праздничную атмосферу.

Такой нестандартный подход подчеркивает растущую популярность персонализированных и нетривиальных свадебных церемоний, где главным становится не строгий протокол, а выражение индивидуальности партнеров и их близких.