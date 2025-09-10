Депутат Бакал осудила попытки дискредитации строительства школы в Ленинском районе Саратова

Депутат Саратовской областной Думы Наталия Бакал подчеркнула острую необходимость строительства новой школы на 1100 мест в Ленинском районе города, заявив о поддержке данного проекта со стороны жителей и осудив попытки его дискредитации.



«Ко мне неоднократно обращались и продолжают обращаться жители Ленинского района с вопросом о строительстве новой школы на 1100 мест. Всецело разделяю их обеспокоенность и глубоко убеждена в крайней необходимости реализации этого проекта», — заявила Бакал.



По словам депутата, проблема переполненности школ в районе стоит особенно остро. «Практически все образовательные учреждения Ленинского района вынуждены работать в две смены, что, безусловно, является недопустимой ситуацией и создает серьезные трудности как для учащихся, так и для педагогов», — отметила она.



Бакал также обратила внимание на попытки дискредитировать социально важный проект. «К сожалению, отдельные граждане, зачастую не проживающие в Ленинском районе и не имеющие представления о реальной ситуации, пытаются поставить под сомнение целесообразность строительства школы именно в этом месте. Подобные заявления абсолютно безосновательны и не учитывают насущные потребности жителей нашего района. Период бесконтрольной застройки, к сожалению, привел к острому дефициту земли, предназначенной для строительства столь необходимых социальных объектов. Имена застройщиков, которые руководствовались исключительно собственной выгодой, пренебрегая интересами жителей, хорошо известны. Теперь мы вынуждены разбираться с последствиями их недальновидных решений», — подчеркнула Наталия Бакал.