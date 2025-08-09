В Саратове показали цветовую гамму регионального флота для новых «Валдаев»

До конца года в Саратовскую область поступят три новых судна на подводных крыльях «Валдай», которые оформят в фирменной цветовой гамме регионального флота.

Как сообщает телеграм-канал пассажирских перевозок, суда получат бело-голубой дизайн с надписями «Саратов» и именами героев-земляков.

Напомним, в регионе уже работают два таких судна («Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин»), перевезшие с мая более 10 тысяч пассажиров по маршруту Балаково-Саратов с остановками.

Проект возрождения волжских перевозок реализуется по инициативе Вячеслава Володина. Всего пассажирский флот области в этом году пополнится пятью «Валдаями».