Володин: О домашнем задании школьников

Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены.

В среднем за учёбой они проводят по 8-10 часов в день.

Обсуждали эту тему с вами ранее. Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников.

Мы обратились в Правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен.

Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано.

Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников.

В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий.

Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.

Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени.

Мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков.

Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что даёт ребёнку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление.

Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ.

Как вы считаете:

— Насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде?

— По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме?

— Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?

Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема.

Жду ваших комментариев.

Хорошего дня!