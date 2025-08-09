Володин: О домашнем задании школьников

Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены.
В среднем за учёбой они проводят по 8-10 часов в день.
Обсуждали эту тему с вами ранее. Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников.
Мы обратились в Правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен.
Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано.
Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников.
В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий.
Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.
Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени.
Мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков.
Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что даёт ребёнку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление.
Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ.
Как вы считаете:
— Насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде?
— По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме?
— Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?
Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема.
Жду ваших комментариев.
Хорошего дня!