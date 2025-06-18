В Саратове полицейские задержали водителя внедорожника с поддельными номерами

Автомобиль с фальшивыми номерами остановили в Саратове.

16 июня на улице Чапаева дорожные инспекторы досмотрели 29-летнего водителя внедорожника Land Rover. При проверке выяснилось, что на машине установлены поддельные государственные регистрационные знаки.

Был составлен административный протокол. Суд назначил виновному минимальный штраф 500 рублей. Автомобиль помещён на спецстоянку.

В ГАИ напомнили, что подобные правонарушения могут квалифицироваться как уголовное преступление, если будет установлен умысел в подделке документов. В таких случаях предусмотрена более строгая ответственность, включая крупные штрафы и ограничение свободы.

Сотрудники ведомства продолжают проверку обстоятельств данного инцидента.