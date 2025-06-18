Под Саратовом сотрудницу почты заподозрили в присвоении денег

Начальницу почты подозревают в хищении крупной денежной суммы.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело против руководителя почтового отделения в Вольском районе. По версии следствия, в декабре 2024 года она похитила крупную сумму из кассы предприятия.

Преступление выявлено совместными усилиями УФСБ и АО «Почта России». Фигурантке вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение с использованием служебного положения)

Размер ущерба квалифицируется как крупный. В Следственном комитете региона сообщили, что сейчас проводятся необходимые процессуальные действия для сбора доказательной базы.

Отметим, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.