В Саратове полиция ищет бородатых участников драки на проспекте Столыпина

Массовая потасовка произошла на пешеходном проспекте Саратова.

На центральной прогулочной зоне города — проспекте Столыпина — вечером 16 июня подралась группа лиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент зафиксирован на видео очевидцами. В конфликте участвовало не менее 5-7 человек. Очевидцы отмечают в соцсетях, что зачинщики и участники драки были с бородами. Их личности сейчас устанавливаются.

Полиция проводит проверку и просит свидетелей происшествия обращаться по телефону 102. Особый интерес для следствия представляют дополнительные видеоматериалы с места событий.

Напомним, проспект Столыпина является популярным местом вечерних прогулок горожан и традиционно находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов.