Саратовский учитель физики вошел в «Лигу Лучших»

Педагог из Саратова стал одним из лучших в стране.

Завершилась II Всероссийская олимпиада для учителей физики «Лига лучших», организованная Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ».

В отборочном этапе приняли участие более 1000 учителей физики из всех субъектов России.

В заключительном этапе — 147 участников из 37 регионов, в числе которых — учитель физики лицея прикладных наук имени Д.И. Трубецкова Филипп Белов (на фото слева).

Олимпиада состояла из двух туров: индивидуального, где нужно было решить 6 задач олимпиадного уровня сложности, и командного, в ходе которого участники составляли экспериментальную задачу уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, пользуясь предложенным оборудованием.

Филипп Анатольевич вошел в «Лигу Лучших», став призёром II Всероссийской олимпиады, — сообщили в региональном министерстве образования.