В Саратове популярное у студентов кафе с шаурмой и хот-догами продают за 3,5 миллиона рублей

На улице Чернышевского в Саратове выставлен на продажу популярный среди студентов объект общепита — кафе с шаурмой и хот-догами.

Заведение расположено в непосредственной близости от одного из крупных вузов города.

По данным объявления, кафе работает как арендная точка под управлением индивидуального предпринимателя. В помещении оборудовано 20 посадочных мест, а штат насчитывает 8 сотрудников. По заявлению продавца, бизнес показывает стабильные финансовые результаты: средняя месячная выручка достигает 2 млн рублей, чистая прибыль — около 600 тысяч рублей.

Цена продажи установлена на уровне 3,5 млн рублей. Владелец подчеркивает, что стоимость занижена относительно потенциальной доходности и стандартных сроков окупаемости, что связано с необходимостью срочной сделки.

Такое предложение может представлять интерес для инвесторов, планирующих войти на рынок общепита Саратова с уже работающим и, по заверениям продавца, рентабельным бизнесом, имеющим целевую аудиторию.

Алиса Эай