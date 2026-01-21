Саратовское швейное предприятие трудоустроит 1200 человек на зарплату в 80 тысяч рублей

АО «БТК групп» в Саратове показало значительный рост в 2025 году, отгрузив почти миллион единиц продукции — в 17 раз больше, чем годом ранее.

Этот прорыв швейного производства стал возможен благодаря внедрению современных автоматизированных комплексов.

Предприятие, которое посетили министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и его заместитель Алексей Забелкин, обеспечивает около 2000 рабочих мест со средней зарплатой 80 000 рублей и планирует создать ещё более 1200 новых позиций.

Гости отметили масштаб производства, высокий уровень оснащённости и нацеленность руководства на дальнейшее развитие.

Алиса Эай