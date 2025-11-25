В Саратове после экзамена пропали восемь детей мигрантов

В Саратове пропали восемь детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку.

Об этом 25 ноября на заседании городской думы сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних Лариса Максина.

Она уточнила, что с начала 2025 года тест по русскому прошли 82 ребенка, 40 из них справились успешно. Остальных 42 направили на дополнительные занятия, однако восьмерых из них не удалось найти.

Для их розыска будут подключены региональные и государственные структуры.

Еще шестеро детей, по словам Максиной, официально выбыли из РФ.

Всего в городе обучаются более 400 детей иностранных граждан.

Ольга Сергеева