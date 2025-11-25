В Саратовской области набирают спецгруппы из мужчин для охраны заводов от БПЛА

В Саратовской области открыт набор в мобильные огневые группы, создаваемые Министерством обороны РФ для противодействия беспилотникам и защиты промышленной инфраструктуры.

Соответствующее заявление распространило правительство региона со ссылкой на военный комиссариат.

Участники таких групп будут зачислены в резерв, заключив контракт с военным ведомством. На время прохождения службы за ними сохраняется место работы и средний заработок. Государство берет на себя обеспечение питанием и вещевым довольствием.

Как пояснили в ведомстве, резервисты проходят обучение на учебном полигоне, после чего направляются для несения службы на территории предприятий. Продолжительность первой смены составляет 45 суток. После завершения сборов все участники возвращаются к месту постоянного проживания. Подчеркивается, что эти подразделения не привлекаются для участия в СВО, а выполняют задачи исключительно в границах Саратовской области.

Финансовое обеспечение включает ежемесячные выплаты за нахождение в резерве (3-6 тысяч рублей) и до 56 тысяч рублей ежемесячно за непосредственное участие в сборах.

К кандидатам (мужчины до 52 лет с российским гражданством) предъявляются стандартные требования: отсутствие судимости и подтвержденная медицинской комиссией хорошая физическая форма.

