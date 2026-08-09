В Саратове после столкновения с машиной пострадал ребёнок на питбайке

В центре Саратова подросток на питбайке попал в ДТП с внедорожником.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в 2:40 напротив дома № 64А по улице Чапаева, у перекрёстка с Большой Казачьей. По данным городской Госавтоинспекции, столкнулись Hyundai Santa Fe под управлением 34-летнего мужчины и питбайк Kayo, за рулём которого находился 16-летний подросток.

В результате аварии водитель двухколёсного транспорта госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Саратове работают более 70 веб-камер в режиме онлайн. Записи с камер в течение 10 суток с момента аварии можно заказать по телефону +7 (8452) 65-99-55.

Ольга Сергеева